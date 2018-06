Festa de despedida do México termina em escândalo

Comemoração dos jogadores regada a bebidas e mulheres provoca polêmica às vésperas do embarque à Europa

Uma comemoração dos jogadores mexicanos antes do embarque para a Copa do Mundo terminou em escândalo. Segundo a revista mexicana "TVNotas", oito atletas participaram de uma festa de despedida com 30 prostitutas.



A despedida teria ocorrido na noite de sábado. A revista cita até os atletas que teriam participado: o goleiro Ochoa, o zagueiro Carlos Salcedo, os meias Hector Herrera, Jesús Gallardo, Marco Fabián, Jonathan e Giovani Dos Santos e o atacante Raúl Jiménez.

"Chegaram às 22h30 e ali ficaram muito bem acompanhados, com música, tragos, jogos e mulheres. Tinham a noite livre, sem suas namoradas e esposas", afirmou uma fonte sem se identificar.

Os jogadores citados e a federação mexicana não se pronunciaram. A reportagem foi publicada ontem e gerou grande repercussão no país.

A seleção mexicana está agora na Dinamarca, onde fará um amistoso nesta sexta-feira, contra os donos da casa.

O México está na Grupo F da Copa do Mundo, ao lado de Alemanha, Suécia e Coreia do Sul. A equipe pode ser adversária da Seleção Brasileira já nas oitavas de final do Mundial.