Desgastada após escândalos, Fifa adota 'padrão light'

Com novo presidente e corpo diretivo, federação muda de postura em primeiro teste após era Joseph Blatter

Em 21 de dezembro de 2015, o suíço Joseph Blatter saía oficialmente da Fifa e terminava sua saga de 17 anos na presidência da entidade. Junto a outras importantes figuras da federação, como o então secretário-geral Jérôme Valcke, a saída de Blatter significou uma mudança de postura do principal órgão do futebol mundial.



Antes responsável por impor um forte e luxuoso padrão de qualidade para os países-sedes de seus torneiros, a Fifa foi obrigada a reduzir suas exigências após os escândalos de corrupção deflagrados a partir de 2015. A versão mais leve do antes pomposo "padrão Fifa" já é perceptível no Mundial da Rússia, que terá início no próximo dia 14 de junho.



Com o novo presidente da entidade no comando, o italiano Gianni Infantino, eleito em fevereiro de 2016, a Fifa adotou uma relação mais conciliadora e menos conflituosa com as autoridades russas. Por mais que os gastos da próxima Copa do Mundo batam recordes históricos, ao longo de sua organização, os russos conseguiram se impor sobre a Fifa e alterar planos pré-estipulados pela entidade global.



Um exemplo concreto foi a mudança da capacidade dos estádios que abrigarão a Copa. Por mais que houvesse um acordo para que todas as arenas recebessem, pelo menos, 45 mil telespectadores, os organizadores russos conseguiram flexibilizar os planos da Fifa e construir dois estádios com capacidade menor.



Saída em massa



Das oito figuras mais importantes do esporte durante a Copa de 2014, só uma segue no cargo. Blatter, que ocupou a presidência da Fifa por 17 anos, anunciou que renunciaria em junho de 2015, dias após uma operação que prendeu diversos homens ligados à entidade, como o ex-presidente da CBF José Maria Marin. Em 21 de dezembro, o suíço finalmente deixou a Fifa.



No ano seguinte, mais duas figuras centrais, o então secretário geral da entidade, Jérôme Valcke, e o então presidente da Uefa, Michel Platini, saíram de seus cargos, ambos após acusações de condutas ilegais. As investigações continuam. No sábado (7), o então vice-presidente da Fifa e presidente da Federação da Oceania, David Chung, renunciou aos cargos após ser acusado de corrupção.