Desfile de uniformes, pagamento de aposta; veja aos bastidores da Copa

Seis partidas, seis uniformes

A França já disputou seis jogos e vestiu-se de maneira diferente em todos eles. Contra a Austrália usou camisa azul, calção branco e meias azuis; contra o Peru, camisa e calção azuis e meias vermelhas; contra a Dinamarca, camisa e meias brancas com calção azul. Nas oitavas contra a Argentina, vestiu camisa azul, calção branco e meias vermelhas. Contra os uruguaios nas quartas de final tudo branco e nas semifinais contra a Bélgica tudo azul.

Futurista

A emissora belga La Une surpreendeu a todos na terça-feira depois da eliminação da Bélgica com uma entrevista com Hazard. Como poderia a estrela do time estar com os jornalistas em Bruxelas se acabava de jogar em São Petersburgo? Na verdade, sua imagem foi transformada em holograma e o efeito para o espectador era que o jogador do Chelsea estava ali, sentado ao lado dos apresentadores. Uma ideia para futuras entrevistas?

Aposta perdida

Os usuários do metrô de Bruxelas escutaram surpresos uma canção de Johnny Hallyday animando a Seleção da França, um dia depois de a Bélgica perder para os franceses nas semifinais da Copa. Mas não foi culpa de um funcionário francês querendo tirar sarro dos belgas, mas uma aposta perdida pela empresa que administra o metrô de Bruxelas, que propôs ao metrô de Paris que mudasse por um dia o nome da estação Saint-Lazare por Saint-Hazard (por Eden Hazard) no caso de vitória belga sobre os franceses. O metrô da capital francesa concordou desde que, no caso de vitória da equipe de Didier Deschamps, os belgas tocariam essa música, composta para animar os franceses no Mundial-2002.



Advogada torcedora

A paixão pelo futebol leva alguns aos extremos. Isso aconteceu com uma advogada de Dakar, torcedora da França, que pediu a suspensão na terça-feira de um julgamento sobre desvio de fundos públicos para poder assistir a seleção francesa, para ela "a única equipe africana ainda no Mundial". "Os acusados que estavam em liberdade me disseram que estavam interessados numa suspensão para ver a partida. Transmiti o pedido ao juiz", explicou. O presidente do Tribunal, Demba Kandji, negou educadamente o pedido.