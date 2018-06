Deschamps reconhece partida fraca da França

O técnico da França, Didier Deschamps, reconheceu que sua equipe não fez uma grande partida, mas comemorou a vitória por 2 a 1 contra a Austrália, neste sábado, na primeira rodada do grupo C da Copa do Mundo.

"Não foi fácil, mas a primeira vitória é muito importante. Foi complicado hoje com uma equipe que nos deu dificuldades. É difícil explicar tudo. Tivemos uma mudança de ritmo. Houve erros nos passes. Mas no final da partida, tivemos mais algumas oportunidades", disse.