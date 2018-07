Deschamps lembra dificuldades e destaca jogadores: 'eles que são os campeões'

Técnico evitou levar os créditos pelo título e recordou a derrota na Euro

Didier Deschamps se tornou o terceiro campeão mundial a conquistar o título como jogador e treinador. Após a vitória sobre a Croácia por 4 a 2 neste domingo, o técnico da seleção francesa evitou levar os créditos pela vitória, lembrou das dificuldades após a derrota da Euro 2016 há dois anos.



"Não estou pensando em mim. Sinto orgulho disso. Me fez tão mal perder a Euro dois anos atrás e isso nos serviu para nos dar mais força. Destistificamos um pouco essa história do jogo da final. O jogo pertence aos jogadores. Eles que são os campeões do mundo. Isso aqui hoje é o resultado de muito trabalho", afirmou Deschamps.



Fazendo uma autocrítica, o técnico reconheceu que a França não fez a melhor das partidas na final da Copa do Mundo.



"É tão bonito, tão maravilhoso. Mesmo que já tenha havido outro título antes, esse é um feito. Não fizemos um jogo fantástico, mas foi merecido. Estou feliz por esse grupo, não foi algo simples. Isso é resultado de muito trabalho. Passamos por momentos difíceis e eles estão no topo do mundo por quatro anos", disse o treinador campeão mundial.