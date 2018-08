São Paulo derrota o Vasco e assume a liderança

Placar de 2 a 1 faz com que tricolor paulista ultrapasse o Flamengo na tabela do campeonato

Com pouco mais de um minuto de jogo, o atacante João Rojas fez o primeiro gol da partida e abriu o placar para o São Paulo na vitória contra o Vasco por 2 a 1, neste domingo (5), no Morumbi. Com o resultado, o tricolor paulista é o novo líder do Campeonato Brasileiro.



O jogo foi da 17º rodada do torneio. Após o gol de Rojas, o vasco já ficou sob pressão. O lateral esquerdo Éder Militão (SP) cruzou rasteiro, e apesar de o zagueiro Ricardo Graça ter cortado, a bola acabou batendo no atacante do tricolor, que marcou e deixou o goleiro Martín Silva no chão.



Aos quatro minutos, o Vasco quase empatou, quando Pikachu bateu uma falta e Ricardo mandou para o gol de cabeça. No entanto, Sidão conseguiu jogar a bola para escanteio. Aos 15, o Vasco teve boa chance de empatar, quando Pikachu bateu escanteio e Luiz Gustavo subiu sem marcação, mas a bola foi para fora. Pouco depois, Giovanni Augusto lançou para Thiago Galhardo na área, mas o goleiro Sidão pegou.



O Vasco passou sufoco aos 19 minutos, quando Nenê lançou o atacante Diego Souza na área. Ele ganhou a bola de Ricardo e bateu firme, mas Martín fez a defesa. Depois, em um cruzamento de Militão, Everton apareceu de repente e cabeceou, mas a bola saiu. Adiante, foi a vez de Nenê bater falta, Militão ganhou de Ramon, mas o lance virou um escanteio, que Nenê bateu, Bruno Alves subiu e cabeceou, mas Martín defendeu.



No segundo tempo, o Vasco voltou mais atento à marcação. Aos nove minutos, Pikachu empatou a partida, após passe de Giovanni.



Oswaldo Henríquez recebeu cartão amarelo, aos 13 minutos. Mais adiante, quem recebeu o amarelo foi Luiz Gustavo, que fica fora do próximo jogo do Vasco.



O São Paulo, então, substituiu Diego Souza por Tréllez, que entrou e fez o segundo gol, aos 35.



Agora, o Vasco pega o Palmeiras, na Arena Palmeiras, às 19h do domingo (12); e o SPFC encara o Sport Recife, na Ilha do Retiro, no mesmo dia, às 16h.