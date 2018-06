Depois de dia de folga, Seleção tem treino aberto com ovadas

Jogadores do Brasil fizeram trabalho físico e Fred treinou separadamente

A Seleção Brasileira está se sentido em casa em Sochi. Depois de um dia de folga, onde os jogadores visitaram as praias do balneáreo russo, foi dia de treino aberto na Rússia.



O trabalho do time de Tite foi muito mais focado na parte física, do que na técnica e tática. O único jogador que não esteve na atividade foi Fred. O volante, que sofreu uma lesão no tornozelo direito no treino do dia 7 de junho, trabalhou separadamente com os fisioterapeutas da Seleção. Ainda não há previsão para o retorno dele aos treinos normais.



O Brasil volta a treinar nessa quarta-feira (13), agora com portões fechados para a torcida e poucos momentos para a imprensa. Tudo para o jogo de estreia, que acontece domingo (17), contra a Suíça, às 15h de Brasília.



Clima de descontração



O treino aberto contou com uma escola de samba improvisada pelos russos e muitos gritos para Neymar. Aniversariantes da semana, Fagner e Phillipe Coutinho levaram ovadas dos companheiros. Neymar não foi polpado e levou ovadas também.