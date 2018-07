Dembélé é a novidade da Bélgica contra a França

A Bélgica vai iniciar a partida contra a França com Dembélé entre os titulares, nesta terça-feira (1) em São Petersburgo, enquanto o adversário vai com força máxima em busca da vaga na final da Copa do Mundo.

O técnico espanhol Roberto Martínez optou pelo meio-campista na vaga do suspenso lateral Meunier, apesar de Chadli ser o escolhido para ocupar o setor direito.

Na França, Matuidi volta ao time titular e formará o meio de campo com Pogba e Kanté. Na frente, o técnico Didier Deschamps contará com o trio Mbappé, Griezmann e Giroud.