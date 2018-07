Delay, o irritante spoiler da Copa

Fazendo uma analogia para facilitar o entendimento, é como se você tivesse duas entregas para fazer em um mesmo local. Um entregador escolhe o caminho mais curto e vai de motocicleta, o outro decide pelo caminho mais longo e se locomove de ônibus. É óbvio que um chegará antes que o outro.



Não tem jeito

Se você atendeu a apelos de fornecedores ou revendedores de antenas e decodificadores e comprou o equipamento na tentativa de resolver o problema do delay, infelizmente você pode ter perdido dinheiro, já que não há garantia de gritar "gol" ao mesmo tempo que a galera.



"Fazer a correção é complicado, não é fácil não. A princípio, você teria que ter um decodificador e um aparelho de TV da mesma marca do seu vizinho, sem contar a operadora, que também teria que ser a mesma. Ainda assim, a transmissão do sinal pode ser por um meio diferente", explica Zaragoza.

Portanto, se você se sente muito incomodado com o problema, resta pegar a bandeira e a corneta e torcer pelo hexa junto com quem grita primeiro.



O que é delay

É a diferença de tempo entre o envio e recebimento de um sinal ou informação em sistemas de comunicação. A palavra da língua inglesa significa 'atraso'

Pior do que chegar atrasado na entrevista de emprego ou que spoiler da última temporada da série, é assistir aos jogos da Copa e ouvir a galera do bairro gritando "gol" enquanto você ainda acompanha o contra-ataque partindo para o lado do adversário. Pelo menos, para os aficionados por futebol, não pode haver nada mais frustrante. É o já famoso ‘delay’.Para o programador visual Marcelo Jardim, o spoiler em uma partida estraga a festa. "Não tem nada pior. Eu e minha mulher passamos por isso na primeira fase da Copa e, agora, estamos assistindo aos jogos na casa dos pais dela. Como a casa é grande e não tem prédios por perto, não ouvimos o som dos vizinhos". Para Jardim, a situação é ainda pior quando o gol não é concretizado. "Você se sente um idiota torcendo pelo gol enquanto o povo já gritou ‘uuuu’, aquele som característico de quando se chuta pra fora", esbraveja.Em primeiro lugar, saiba que isso não é problema da sua TV, mas resultado da configuração do seu aparelho aliado à velocidade de transmissão do som e imagem. "Cada pessoa tem uma operadora de TV e um televisor diferente. Quando as operadoras recebem a informação, a velocidade da transmissão é diferente em cada uma. O sinal vem digital e é transformado em analógico, e o caminho disponível que a rede escolhe pode não ser o mais curto", explica o coordenador do curso de Telecomunicações da ETEC Getúlio Vargas, em São Paulo, Nelson Zaragoza Junior.