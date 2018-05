Definidos os confrontos das quartas da Copa do Brasil

O duelo entre Cruzeiro e Atlético-PR acabou com vitória da raposa por 2 a 1 na Arena da Baixada, porém ainda há chances da classificação do Furacão no Mineirão, uma vez que o torneio aboliu o critério de desempate de gol fora de casa. Quem vencer encara o Santos, que fará o primeiro jogo das quartas em casa.



O clube baiano venceu o Vasco por 3 a 0 em casa, o jogo de volta no Rio de Janeiro será no dia 16 de julho e a classificação leva para o confronto contra o Palmeiras, que decidirá no Allianz Parque.



Vale lembrar que a partir desta fase do campeonato o uso do VAR (Árbitro de Vídeo) está sendo avaliado pela FIFA e se aprovado, pode ser utilizado a partir do primeiro jogo das quartas de final, dia 1 de agosto.

Os duelos das quartas de final da Copa do Brasil foram definidos em sorteio realizado nesta quarta-feira (30) na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).O tricampeão Corinthians fará o primeiro jogo em casa e enfrentará a Chapecoense, que briga pelo seu primeiro título do campeonato. O vencedor deste confronto enfrentará o vencedor das partidas entre Grêmio e Flamengo, o tricolor gaúcho começa a rodada em casa e encerra encarando a torcida rubro negra, no Rio de Janeiro.Palmeiras e Santos ainda esperam conhecer seus adversários, por terem disputado apenas o primeiro jogo das oitavas de final, Vasco, Bahia, Cruzeiro e Atlético-PR só saberão quem enfrenta os clubes paulistas depois da pausa para a Copa do Mundo.