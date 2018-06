Defesa da Polônia vacila e Senegal vence

Apesar de ter menos posse de bola, Senegal conseguiu abrir o placar e ainda contou com a colaboração do brasileiro naturalizado polonês Thiago Cionek. Em contra-ataque rápido, Mané recebeu e rolou para Gueye, que chutou, a bola desviou em Cionek e morreu no fundo do gol polonês.



Em desvantagem no placar, a Polônia foi em busca do empate e quase conseguiu. Lewandowski, que não havia parecido muito na partida, cobrou falta e obrigou o goleiro N'Diaye a fazer grande defesa.



Mas foi Senegal que ampliou o placar. Na base da velocidade e em mais uma falha da defesa polonesa, a equipe africana marcou o segundo gol. Krychowiak deu um bicão para trás e errou na tentativa de recuo. N iang se antecipou, ganhou de Bednarek e tocou na saída do goleiro Szczesny.



A Polônia diminuiu nos minutos finais com Krychowiak. No lance, o volante estava em posição duvidosa, mas o árbitro de vídeo foi consultado e o gol foi confirmado.

