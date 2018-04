Decisão do Carioca já tem 45 mil ingressos vendidos

A promessa é de casa cheia na final do Campeonato Carioca neste domingo (8). De acordo com parcial divulgada pelo cruzmaltino no final da tarde desta quinta-feira, 45 mil ingressos já foram vendidos para a decisão entre Vasco e Botafogo no Maracanã.Os setores, Leste, Oeste e Sul já estão esgotados. Ainda há entradas a venda para o setor Norte (destinado à torcida do Botafogo) e Maracanã Mais. Restam cerca de 9 mil ingressos, já que a diretoria vascaína colocou 54 mil entradas à venda. Somando gratuidades e convidados, a epectativa é de que o público atinja 70 mil presentes no domingo.Como venceu o primeiro jogo, no Engenhão, por 3 a 2, o Vasco tem a vantagem do empate no Maracanã. Vitória do Botafogo por um gol de diferença, leva a decisão para os pênalti. Qualquer triunfo alvinegro por diferença igual ou superior a dois gols dá o título ao clube de General Severiano.