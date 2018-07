Decisão de Ozil tem que ser respeitada, diz governo alemão

De acordo com uma porta-voz do governo alemão, a chanceler Angela Merkel respeita a decisão do meia Özil de deixar de defender a seleção da Alemanha, alegando não se sentir acolhido como cidadão do país pelo o que seria racismo contra imigrantes e descendentes - Ozil é filho de turcos.

"Como sabem, a chanceler tem muito apreço por Özil. Mesut Özil é um jogador de futebol que fez muito pela seleção nacional. Mesut Özil tomou agora uma decisão que tem de ser respeitada", disse Ulrike Demmer, porta-voz de Merkel.

No entanto, a Federação de Futebol recusou as acusações de racismo.