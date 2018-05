De virada, Vasco vence América-MG por 4 a 1, em São Januário

Com a vitória, Cruz-Maltino assume a vice-liderança do Brasileirão

O Vasco venceu o América-MG por 4 a 1, de virada, neste sábado (5), em São Januário. Rafael Moura abriu o placar para a equipe visitante, mas o Cruz-Maltino empatou com Bruno Consendey, passou a frente no marcador com Caio Monteiro e ampliou com Andrés Ríos e Kelvin. O resultado coloca o Cruz-Maltino na vice-liderança do Campeonato Brasileiro.



O gol do América-MG veio com uma cobrança certeira de pênalti de Rafael Moura, aos 30 minutos da primeira etapa. Thiago Galhardo deu entrada em Norberto dentro da área, He-Man converteu a penalidade e colocou o Coelho na frente do placar.



O Vasco voltou mais ligado no segundo tempo para buscar a vitória. Aos 11 minutos, Caio Monteiro recebeu bom lançamento de Paulão, fez jogada individual e cruzou para Bruno Cosendey empatar. A virada do Vasco veio aos 17 do segundo tempo, nos pés dos mesmos jogadores. Cosendey fez o passe de cabeça e Caio Monteiro colocou a bola para dentro.



O Vasco ainda teve fôlego para ampliar. Kelvin fez jogada individual, driblou e tocou para Andrés Ríos marcar o terceiro, aos 33. Aos 45, Desábato lançou Kelvin, que cabeceou, encobriu o goleiro e fechou a goleada.



Na próxima rodada, o Vasco recebe o Vitória em São Januário, no domingo (13), às 16h. O América-MG volta a campo na segunda (14), às 20h, contra o Ceará, no Castelão.