Com gol de Romarinho, o Globo-RN abriu o placar, no segundo tempo da partida, mas o Santa Cruz conseguiu o empate com Robinho, em cobrança de pênalti. Logo em seguida, Charles marcou o segundo gol tricolor e decretou a virada: 2 a 1, no estádio Barrettão, em Ceará-Mirim (RN), pela quinta rodada do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C. Com a vitória, o Tricolor pernambucano retorna ao G4 da Série C.