De virada, Real bate Bayern fora de casa no jogo de ida das semifinais

Equipe espanhola venceu por 2 a 1 com gols do brasileiro Marcelo e do espanhol Asensio

O Real Madrid venceu o Bayern de Munique, nesta quarta-feira (25), de virada, por 2 a 1, pelo primeiro jogo das semifinais da Champions League, na Alemanha. Com a vantagem no placar, os espanhóis poderão garantir vaga para a final com um empate, em casa, no dia 1 de maio.



Mesmo pressionado na maior parte da partida pelos mandantes, a equipe comandada por Zidane aproveitou os erros do time alemão para marcar com Marcelo e Asensio, após o Bayern abrir o placar com o lateral Kimmich.



Atual bicampeão da Champions League, o Real Madrid se tornou, nesta quarta-feira, a primeira equipe a atingir 150 vitórias pelo torneio europeu. A equipe comandada por Zidane, aliás, poderá ir a sua quarta final nas últimas cinco temporadas. Para isto, basta um empate em casa para garantir a vaga. O time de Madrid poderá até perder por 1 a 0 e se classificar devido a vantagem nos gols fora de casa.



Para quebrar a boa sequência da equipe espanhola, o Bayern terá que vencer por dois gols de diferença, ou por um, caso a equipe alemã marque ao menos três gols. Se o placar do jogo de ida se repetir, a decisão irá para a prorrogação e pênaltis, se necessário.



Nunca na era moderna da Champions League um time que perdeu a primeira partida da semifinal, em casa, conseguiu reverter o placar e avanaçar à decisão.



O jogo

Empurrado por 70 mil torcedores, o time alemão iniciou a partida pressionando a equipe espanhola e teve a primeira chance de gol ainda no primeiro minuto de partida, quando Lewandowski cruzou para Muller dentro da área. O atacante porém não conseguiu finalizar.



Controlando mais a bola, a equipe da casa seguiu rondando a área do Real Madrid e teve mais uma boa chance aos 18 minutos, em chute de fora da área do brasileiro Rafinha.



Após inicio intenso do Bayern de Munique, o time espanhol passou a igualar as ações depois dos 20 minutos.



Após uma das ofensivas do Real Madrid, porém, a equipe de Zinedine Zidane demorou para se recompor e deu espaço para James Rodríguez lançar Kimmich pelo lado direito do campo, o lateral alemão teve espaço para carregar a bola sozinho até o meio da área e bater cruzado para bater o goleiro Keylor Navas e abrir o placar, aos 27 minutos.



O gol inflamou a equipe da casa, que chegou a criar mais dois lances de perigo, aos 40 e aos 41, em finalizações de Hummels e Muller.



Mesmo pior na partida, o Real Madrid chegou ao empate com Marcelo, aos 43 minutos, em outro chute cruzado. Após cruzamento de Carvajal, a bola passou na frente da área da equipe alemã e sobrou para o lateral brasileiro pegar de primeira.



O gol foi o sétimo da carreira do brasileiro no mata-mata da Champions League, se isolando como o defensor mais goleador desta fase da competição. Nesta edição, Marcelo também deixou sua marca nas oitavas de final, contra o PSG, e nas quartas, contra a Juventus.



Antes do final do primeiro tempo, o Bayern quase marcou em duas oportunidades. Aos 46 minutos, Lewandowski cabeceou com perigo e exigiu intervenção de Navas. No lance seguinte, Muller empurrou a bola de peito, após cabeçada de Lewandowski, mas a bola saiu ao lado esquerdo do gol da equipe espanhola.



Na segunda etapa, os visitantes retornaram mais seguros ao campo e aproveitaram o erro de passe Rafinha, aos 11 minutos, para iniciar o contra-ataque que culminaria na virada do Real Madrid. Lucas Vázquez roubou a bola no meio campo e tocou para Asensio, o jovem espanhol ficou frente a frente com o goleiro Ulreich e teve categoria para marcar o segundo gol dos espanhóis.



Com a vantagem no placar, o time comandado por Zidane recuou e permitiu que o Bayern criasse diversas chances de gol. Ribéry, aos 13 e aos 17, fez boas jogadas e exigiu mais intervenções de Navas. Aos 21, o time da casa teve mais uma chance para empatar mas Lewandowski e Muller se atrapalharam e não conseguiram marcar.



Aos 26 minutos, na única jogada de impacto de Cristiano Ronaldo na partida, o português bateu de fora da área e balançou a rede do Bayern pela terceira vez. O gol, porém, foi anulado porque o atacante do Real Madrid utilizou o braço para dominar a bola.



O time da casa seguiu pressionando até o final da partida mas não conseguiu achar o gol de empate, na melhor chance, Lewnadowski teve mais uma vez espaço dentro da área para finalizar, mas a bola pegou em Navas, no próprio atacante e saiu pela linha de fundo.