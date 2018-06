De virada, Palmeiras vence o São Paulo com 3 a 1

O primeiro gol, do São Paulo, veio aos 29 minutos de jogo. Em cobrança lateral, Reinaldo mandou em direção à área. Em seguida, Edu Dracena bateu mal, a bola sobrou para Marcos Guilherme e entrou direto para o gol. O juíz entendeu como gol para o atacante.



No final do primeiro tempo, o Palmeiras reagiu, mas perdeu chances de gol. Após acréscimos de três minutos, o primeiro tempo acabou em um placar de 1 a 0 para o São Paulo.



Na volta do intervalo, o tricolor ficou na defensiva. Aos 9 minutos do segundo tempo, o Palmeiras empatou com um gol de Willian. Após tumulto sobre possível impedimento, o bandeira validou o placar.



O segundo gol do Palmeiras veio aos 21 minutos do segundo tempo. Disputa de bola entre Militão e Hyoran deixou a bola sobrar nos pés do Willian, que chutou direto para o gol. Em menos de cinco minutos depois, Dudu marcou o terceiro contra o tricolor.



Na próxima rodada, o Palmeiras visita o Grêmio. Já o São Paulo enfrenta o Internacional, no Morumbi - sem Bruno Alves, que recebeu cartão amarelo e está suspenso.





