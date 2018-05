De virada, Flu derrota Vitória no Barradão

No intervalo, Abel Braga colocou Pablo Dyego no lugar de Marcos Junior. O camisa 7 mudou a história do jogo. Aos 27, o jogador, que já havia levado perigo em chute de longe, recebeu passe de Pedro dentro da área e bateu sem chance de defesa para Caíque. O tricolor ainda teve uma boa chance com Frazan, mas desta vez o goleiro rubro-negro conseguiu evitar o gol. E o Flu chegou à virada. Após escanteio cobrado por Sornoza, Gilberto subiu sozinho na área para marcar o segundo e virar a partida para o tricolor.



No domingo, o Vitória vai ao Rio de Janeiro encarar o Vasco em São Januário. Na segunda-feira, o Fluminense enfrenta o Botafogo no clássico carioca da quinta rodada.

Fora de casa, o Fluminense conseguiu um bom resultado ao derrotar o Vitória por 2 a 1, de virada, no Barradão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.O Fluminense começou razoavelmente melhor na partida. A primeira chance do tricolor veio logo aos três minutos de jogo. Pedro sofreu falta perto da área. Marlon cobrou para excelente defesa de Caíque. Aos 20 minutos, Jeferson recebeu em velocidade na direita e cruzou rasteiro para Neílton, na marca do pênalti, bater e abrir o placar.O Fluminense continuava tomando as ações da partida, arriscando muito de fora da área e abusando dos cruzamentos. Mas quem chegou com perigo novamente foi o Vitória. Neílton deixou Frazan no chão, teve seu chute bloqueado, mas Jeferson pegou o rebote e bateu de longe, com muito perigo.