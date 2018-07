De virada, Corinthians leva a melhor sobre o Vasco

O primeiro tempo começou agitado, com as duas equipes buscando o ataque. Pikachu, num chute de fora da área aos 9 minutos. Aos 14, Andrés Ríos tentou de cabeça, Cássio espalmou e, no rebote, Andrey mandou com perigo, por cima do travessão. De novo Andrés Ríos, pouco depois, ainda mandou uma bomba para fora.



O Corinthians buscava atacar em velocidade, pelas laterais. Aos 43, teve a melhor chance do primeiro tempo – até o momento. Danilo Avelar mandou de cabeça, após cobrança de escanteio de Clayson, e a bola bateu na trave, levando perigo ao gol cruz-maltino.



Mas foi o Vasco quem acabou abrindo o placar, praticamente no lance seguinte. Aos 44, Fagner derrubou Pikachu dentro da área. Os jogadores da equipe paulista reclamaram muito, alegando que não foi pênalti, mas o juiz manteve sua decisão. O próprio Pikachu foi para a cobrança e fez – Cássio pulou para o lado contrário.



O início do segundo tempo começou quente em Brasília, com um gol de empate do Corinthians logo aos 3 minutos. Martín Silva deixou o gol para tentar abafar a jogada de Jadson pela direita, ao ser lançado na área. O meia, percebendo a saída do goleiro, rolou para trás, para Romero, que chegava na entrada da área. O atacante chutou forte e rasteiro e empatou. Dois jogadores do Vasco ainda tentaram tirar a bola, na altura da linha, mas não conseguiram alcançar a bola.



O segundo gol do Corinthians veio pouco depois, aos 11, de novo com Romero. O atacante, livre na pequena área, desviou em direção ao gol um cruzamento perfeito de Pedrinho, após jogada de Clayson pela esquerda. Martin Silva não conseguiu evitar o gol da virada.



Aos 22, o Corinthians ainda teve um pênalti marcado em seu favor, quando Mateus Vital, cercado por Breno, Ricardo e Martin Silva, foi derrubado dentro da área. Jadson foi para a cobrança e bateu no canto direito de Martin Silva, que caiu para a esquerda: 3 a 1.



Já no final do jogo, cujo segundo tempo foi totalmente dominado pelo Corinthians – o Vasco não conseguia reagir –, aos 47, Sheik enfiou a bola no meio das pernas de Breno e lançou Romero. O atacante, em velocidade e cara a cara com Martín Silva, teve a frieza de tocar no canto e ampliar a vantagem do Corinthians.



O próximo confronto do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro acontece no sábado (4/8), às 21h, contra o Atlético-PR, em casa, na Arena Corinthians. Já o Vasco joga no domingo (5/8), às 16h, de novo contra um time paulista. Desta vez, enfrenta o São Paulo, no Morumbi.

Com o resultado, a equipe paulista somou 25 pontos e ocupa, por ora, a 7ª posição da tabela – o Cruzeiro, na cola com 24 pontos, ainda joga neste domingo (29), contra o São Paulo, às 16h. Já o Vasco segue com os mesmos 19 pontos, na 11ª colocação, e pode ver Sport, Vitória e América-MG passarem à sua frente. Todos jogam neste domingo (29).