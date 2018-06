De Pelotas à Rússia: o Fusca que foi ver a Copa

Pouco mais de 12 mil km separam Pelotas, no Rio Grande do Sul, a São Petersburgo, na Rússia, onde a Seleção Brasileira venceu a Costa Rica por 2 a 0, na última sexta (22). Isso não foi um impeditivo, no entanto, para Nauro Junior trazer seu Fusca do Brasil à Copa do Mundo, no que chama de Expedição Fuscamérica. Ao lado de seu amigo, Caio Passos, ele pretende cruzar todo o país do Mundial, seguindo sempre a rota da equipe de Neymar.

"Nosso lema é 'muito sonho e pouca grana'. A gente chega nos lugares e as pessoas já perguntam se a gente está precisando de alguma coisa, tentam ajudar. Quando a gente vê, já está na casa de alguém. É sempre a mesma coisa com esse carro. É surreal. Ele mexe com a emoção das pessoas, com o imaginário, com alguma coisa da infância", conta Nauro.

O clássico veículo deixou o porto de Rio Grande, no Brasil, no dia 19 de abril. Chegou à Rússia, no porto de São Petersburgo, no dia 9 de junho. Levou dois dias para ser liberado pelas autoridades. "A gente bateu um recorde. Normalmente pode levar 30 dias", se orgulha o aventureiro. A burocracia para enviar o carro, no entanto, levou quase quatro meses. E o planejamento da viagem, ele conta, começou logo após a Copa do Mundo do Brasil, ainda em 2014.