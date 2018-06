De Bruyne 'É tudo sobre crescer como um time'

Já classificada, o meia revelou que o segredo da equipe belga é manter a calma

Segundo o craque Kevin De Bruyne, que atualmente defende o Manchester City e veste a camisa 7 da seleção da Bélgica, a maturidade presente no elenco hoje é resultado das experiências anteriores em outros campeonatos.



A participação na Copa do Mundo 2014, realizada no Brasil, e a derrota para o País de Gales na UEFA Euro 2016 foram essenciais para manter o clima calmo de atualmente num time que já está classificado para as oitavas de final.



"Estamos mais calmos. O Brasil (sede da edição de 2014 do Mundial) foi totalmente novo" conta o jogador de 26 anos ao Sky Sports "o campeonato europeu também foi algo diferente", completou.



O craque revelou que as pessoas acabam sendo compreensíveis, e que não é necessário ser ótimo quando se está começando. "É tudo sobre crescer como um time e você precisa de um pouco de sorte. As circunstâncias precisam estar certas", disse.



Segundo De Bruyne, o segredo é "olhar para o próximo jogo, ficar calmo e ver o que vai acontecer".



O confronto contra a Inglaterra, que também já está classificada, acontece nesta quinta-feira (28), às 15h (horário de Brasília) em Kaliningrado, marcando a última rodada do Grupo G.