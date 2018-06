De Arrascaeta pode deixar Cruzeiro após Mundial

Segundo jornal uruguaio, meia pode estar perto de fechar com o Monaco

O meia do Cruzeiro, Giorgian De Arrascaeta, pode ir para o futebol europeu logo após a Copa do Mundo da Rússia, é o que diz o jornal uruguaio "Ovación", em notícia publicada na quarta-feira (13).



Segundo o jornal, nada está confirmado, porém bem encaminhado, não há detalhes de valores ou tempo de contrato.



Já a rede televisiva do país, "Tenfield", cravou a transferência com a manchete "De Arrascaeta, 'Príncipe' de Monaco", em notícia publicada na quarta-feira (13).



De Arrascaeta representará a seleção uruguaia na Copa do Mundo 2018, a equipe estreia na sexta-feira (15), em partida contra o Egito às 9h (horário de Brasília), pelo grupo A.