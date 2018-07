Das arquibancadas para a seleção inglesa em dois anos

Na Euro-2016, autor do primeiro gol na vitória sobre a Suécia era apenas um torcedor da Inglaterra nos estádios franceses

Ao lado de Walker e Stone, o zagueiro Maguire forma o trio defensivo da Inglaterra, que dá consistência ao time, mas também ajuda o ataque. E foi com um gol de Maguire que os ingleses começaram a construir a vitória contra a Suécia, neste sábado, que levou o time à semifinal na Rússia.



Na Eurocopa de 2016, Maguire era apenas mais um torcedor nas arquibancadas do estádios franceses, e viu a decepcionante campanha da Inglaterra, que foi eliminada pela Islândia nas oitavas de final.



Dessa vez, em campo, o zagueiro ajudou a seleção inglesa a se classificar à semifinal da Copa do Mundo, e junto com os companheiros espera levar a Inglaterra até o título mundial.



"Maguire tem sido um gigante. Ele está é um estágio no qual estou certo de que ele pode jogar. Espero que ele continue com essas atuações nesse nível". comentou o técnico inglês, Gareth Southgate.