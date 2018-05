Danny Morais vai passar por cirurgia e desfalca Santa Cruz

Este ano, Danny Morais disputou oito jogos com a camisa coral, sendo quatro deles pela Campeonato Brasileiro e a outra metade pela Copa do Nordeste. Com o desfalque, o técnico PC Gusmão tem duas opções para o setor: Sandoval e Genilson. O primeiro vem treinando normalmente. Já o segundo está recuperado de uma lesão no tornozelo, que o deixou fora do time por mais de um mês.Este ano, Danny Morais disputou oito jogos com a camisa coral, sendo quatro deles pela Campeonato Brasileiro e a outra metade pela Copa do Nordeste.

O Santa Cruz confirmou que o zagueiro Danny Morais vai passar por uma cirurgia no nariz após fraturá-lo na partida contra o Remo-PA, em partida pela Série C do Campeonato Brasileiro no último domingo, no estádio Mangueirão. De acordo com o departamento médico coral, as suspeitas de fratura foram confirmadas após uma ressonância magnética e o capitão do time deve ser submetido ao procedimento ainda nesta semana e fica parado para recuperação de duas a três semanas, desfalcando o Tricolor em pelo menos cinco partidas.