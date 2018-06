Danilo volta a ser relacionado e briga por posição com Fagner

A Seleção Brasileira embarca neste sábado (30) para Samara, onde enfrenta o México nesta segunda-feira (2), às 11h, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. De fora das últimas duas partidas por conta de uma lesão muscular no quadril, o lateral-direito Danilo volta a ser relacionado na equipe.O treino da manhã deste sábado foi fechado à imprensa. A atividade de domingo, no palco do jogo, deve definir as duas dúvidas de Tite na escalação do Brasil para o primeiro duelo de mata-mata no Mundial. Além da briga entre Danilo e Fagner na lateral-direita, o treinador ainda espera pela definição da condição de jogo de Marcelo. O lateral-esquerdo deixou a partida contra a Sérvia com dores nas costas, participou de apenas um treino após o jogo e não tem sua escalação confirmada pelo técnico.Douglas Costa, que voltou a treinar no campo uma semana após lesionar a coxa na partida contra a Costa Rica, viaja junto com a equipe, mas ainda não tem condições de jogo e, por isso, não será relacionado para o confronto contra o México. A tendência é que, caso a Seleção se classifique, ele dique à disposição a partir das quartas de final.