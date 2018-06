Danilo sente lesão e Fágner será titular contra a Costa Rica

Um problema de última hora mudou os planos de Tite. O treinador já havia confirmado que repetiria o time titular das últimas duas partidas, mas o lateral-direito Danilo sentiu uma lesão no quadril.Com isso, Fágner será o substituto.O jogador do Manchester City se queixou de dores no treino desta quinta-feira e foi constatada uma lesão muscular. Danilo está passando por exames e o departamento médico deve atualizar a situação do lateral somente na sexta. O Brasil enfrenta a Costa Rica pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo nesta sexta-feira (22), às 9h, em São Petersburgo.