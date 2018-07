Danilo lesiona tornozelo e está fora da Copa

O lateral direito Danilo lesionou o ligamento do tornozelo direito nos treinamentos da Seleção Brasileira nesta quinta-feira (5) e está fora do Mundial da Rússia. Mesmo sem poder entrar mais em campo, o atleta irá seguir com o grupo até o final da participação brasileira na Copa.A lesão, foi a segunda sofrida pelo jogador do Manchester City durante o torneio. O lateral, que havia começado o Mundial como titular, ficou afastado do segundo e do terceiro jogo da Seleção na fase de grupos devido a um problema no quadril.Sem Danilo, Tite só terá Fagner como lateral direito de origem no grupo. O zagueiro Marquinhos também pode realizar a função caso necessário, conforme sinalizado pelo treinador antes do início da Copa.