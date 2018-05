Danilo comenta recuperação de Neymar: 'piso no pé dele todo dia'

Encarregado de marcar o craque nos treinos, lateral fala sobre lesão no pé direito do camisa 10

Todos os holofotes da Seleção Brasileira estão voltados para Neymar. Dia após dia, a imprensa quer saber como está a evolução da recuperação do pé direito do camisa 10, operado no início de março. Na tarde desta quarta-feira (30), o lateral Danilo falou sobre a situação do atacante e revelou que conversa com o craque todos os dias.



"Eu tenho conversado com ele bastante porque praticamente todos os dias eu enfrento ele nos treinos. Cada dia eu converso com ele porque eu sempre dou uma pisadinha ali, é natural [risos]. Certamente a cada ele está melhorando. Mais rápido, com mais agilidade, cada dia mais difícil de defender. A gente espera que ele possa chegar na Copa, se não 100%, perto disso", revelou o lateral-direito.



Transferido do Real Madrid para o Manchester City no começo da temporada, o jogador comemorou a boa temporada na equipe inglesa e disse que a decisão de trocar de clube foi visando um espaço entre os 23 convocados para a Copa do Mundo.



"A minha volta à seleção foi uma coisa muito pensada a partir do momento que eu decidi deixar o Real Madrid. Não foi uma decisão fácil, envolvia muitas coisas. Mas eu estava muito confiante que, eu mudando de clube e entrando em um novo projeto, em que eu pudesse ter mais tempo de jogo, eu poderia voltar à Seleção Brasileira. Eu apostei e acho que foi acertado. Foi um ano que eu consegui ter mais confiança e poder voltar à seleção", afirmou o jogador.



Além disso, Danilo também falou da importância e de trabalhar com Pep Guardiola no City e de sua evolução neste ano sob o comando do espanhol.



"Acho muito importante para o meu estilo de jogo, jogar numa equipe em que o padrão de movimentação é mais ou menos sempre o menos, que você saiba bem onde seus companheiros vão estar. Acho que isso foi determinante para minha temporada no Manchester City. Realmente o Guardiola é um cara que cobra muito um padrão tático perto da excelência, uma rotatividade muito grande e marcação em pressão. Eu gosto muito e potencializa meu jogo", completou o lateral.



Confira trechos da entrevista coletiva de Danilo em Londres nesta quarta-feira (30)





Como vai jogar na Seleção

"O Tite conversou comigo. O que ele tenta fazer é manter um padrão de jogo, com que cada jogador na sua posição saiba exatamente aquilo que ele tem que fazer. Ele conversou comigo, me mostrou vídeos em diversas situações. Ele quer fazer um trabalho onde todos saibam o que tem que fazer. Eu não tenho que fazer nada de diferente daquilo que eu faço no meu clube no dia a dia. Certament foi isso que levou o Tite a me convocar. O que eu busco fazer é trabalhar na intensidade que eu trabalho no meu clube e jogar da maneira que eu jogo no meu clube."

Sobre treino fechados

"Para mim é melhor. Eu estou há alguns anos na Europa e isso é um pouco mais comum. Eu acho que a gente tem mais tranquilidade para trabalhar. Os treinos são diferentes dos jogos, servem para a gente trabalhar algo para surpreender os adversários. Muitas vezes a gente faz experiências dentro dos treinamentos que a gente vai errar para acertar no jogo. É importante dar espaço para a imprensa e para os torcedores verem nosso trabalho, mas também é importante fazer esses treinos fechados para a gente trabalhar mais tranquilo."

Corte do Daniel Alves

"A lesão do Dani deixou todos chateados. É incomparável o que ele aportou para a seleção durante todos os anos que ele esteve aqui dentro. Sem dúvida, é uma perda importante. Tanto eu quanto o Fagner temos trabalhado bastante para poder fazer nosso melhor na seleção. É uma coisa que a gente não tem que focar, o Dani tem uma cabeça muito boa, vai conseguir superar essa lesão e a gente vai tentar fazer nosso trabalho da melhor maneira possível."

Recuperação do Neymar

"Eu tenho conversado com ele bastante porque praticamente todos os dias eu enfrento ele nos treinos. Cada dia eu converso com ele porque eu sempre dou uma pisadinha ali, é natural [risos]. Certamente a cada ele está melhorando. Mais rápido, com mais agilidade, cada dia mais difícil de defender. A gente espera que ele possa chegar na Copa, se não 100%, perto disso."

Esperança com convocação

"A minha volta à seleção foi uma coisa muito pensada a partir do momento que eu decidi deixar o Real Madrid. Não foi uma decisão fácil, envolvia muitas coisas. Mas eu estava muito confiante que, eu mudando de clube e entrando em um novo projeto, em que eu pudesse ter mais tempo de jogo, eu poderia voltar à Seleção Brasileira. Eu apostei e acho que foi acertado. Foi um ano que eu consegui ter mais confiança e poder voltar à seleção."

Presente de aniversário (nasceu dia 15 de julho, dia da final da Copa)

"É uma coincidência bacana a final da Copa ser no dia do meu aniversário. Eu espero estar lá para poder jogar ou ajudar de alguma forma e vou ficar imensamente satisfeito se a gente for campeão. Se a gente ganhar, está todo mundo convidado para a festa.

Melhoras com Guardiola

"Acho muito importante para o meu estilo de jogo, jogar numa equipe em que o padrão de movimentação é mais ou menos sempre o menos, que você saiba bem onde seus companheiros vão estar. Acho que isso foi determinante para minha temporada no Manchester City. Realmente o Guardiola é um cara que cobra muito um padrão tático perto da excelência, uma rotatividade muito grande e marcação em pressão. Eu gosto muito e potencializa meu jogo. Acho importante ter quatro jogadores do mesmo time dentro da seleção. Mas somos quatro jogadores e os outros são de equipes grandes e que jogam com um padrão parecido com o nosso, que é sempre ter bola, sempre atacar e acho que isso vai ajudar."

Sobre ter sido na infância e trabalhar com Taffarel hoje em dia

"Eu era tão bom no gol que virei lateral [risos]. É incrível que eu sempre comento que o Taffarel foi um dos meus primeiros ídolos dentro do futebol. Eu nem consigo demonstrar essa idolatria no dia a dia porque ele é um cara tão bacana, um cara que sempre te trata com uma naturalidade incrível, que é difícil. Eu tenho ele como um amigo. Sem dúvida nenhuma espero que ele possa escutar minhas palavras. Ele foi um dos maiores do futebol brasileiro e como pessoa ele foi ainda mais incrível. A transição, um determinado momento, um treinador falou que eu não cresceria tanto para ser goleiro. E ele tem razão. Os goleiros hoje em dia têm mais de 1,90m e eu fui para lateral esquerdo. Acho que valeu a pena essa troca."

Foi campeão por onde passou. Falta só a Copa?

"A Copa do Mundo é o ápice, tudo aquilo que a gente sempre sonha, desde criança. Foi muito importante para mim todas essas conquista, me ajudou na minha formação como atleta e me ajudou a chegar preparado na Copa. É muito importante você ter jogadores acostumados a ganhar grandes coisas, a competir em alto nível . Então, acho que seria a cereja do bolo, mas a importância de todos os outros [títulos] tem que ser reconhecida."

Geração da seleção sub-20 de 2011

"Eu acho que o que fez com que a gente chegasse nesse momento foi a naturalidade com a qual a gente jogava. A gente não fazia planos de chegar na seleção principal. A gente só queria naquele momento jogar bem e conquistar o que a gente tinha para conquistar no sub-20 e foi isso que a gente fez. Aquilo foi o começo de um processo para a gente chegar aqui de uma forma estabilizada como a gente chegou e espero que a gente possa repetir o sucesso daquele ano agora."

Temporada no City

"Os primeiros seis meses, apesar de eu ter jogado bastantes jogos, foram de adaptação. A Premier League é uma liga onde a intensidade é muita alta. Em termos de contato físico é muito diferente de todas as ligas que eu já participei. Então, foi um tempo de muito aprendizado. Pude ajudar também como lateral esquerdo, quanto a tempo de jogo. Já na segunda metade, eu me sentia mais à vontade, mais forte, com mais andamento e foi quando eu consegui desempenhar melhor meu papel. Foi quando eu consegui terminar a temporada de uma forma que eu joguei cinco ou seis jogos de forma consecutiva. Fiquei feliz com a minha primeira temporada no City e o mais importante é fomo campeões, quebramos recorde de anos e anos. Não quero parar por aí. A briga para o próximo ano é para ser titular."

Como chega fisicamente

"Eu me sinto muito bem. Sempre fui um privilegiado. Nesse final de temporada, que tivemos mais tempo para trabalhar, com jogos só fim de semana, muitos jogadores tiveram folgas largas, eu tratei de trabalhar, de me cuidar, de fazer trabalhos extras, na expectativa de poder estar na Copa. Quanto a isso, acho que não vou ter problema."

Pisadinhas no pé do Neymar

"Ontem mesmo eu subi uma foto nas redes sociais dizendo que estou tentando parar ele desde 2010 [risos]. Ele é muito rápido, você não sabe se vai para dentro ou para fora, conduz com a esquerda e com a direita. Então é normal que duas ou três vezes eu dê uma pisadinha no pé dele. To tentando pisar de leve porque tenho que fazer carinho por enquanto [risos]."