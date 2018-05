Daniel Ricciardo vence GP de Mônaco

O australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) venceu pela primeira vez em sua carreira o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1, neste domingo, superando o alemão Sebastian Vettel (Ferrari) e o britânico Lewis Hamilton (Mercedes).





Ricciardo dominou as três sessões de treinos livres e largou na pole position, antes de conquistar sua sétima vitória na categoria mais prestigiada do automobilismo. Foi a segunda vitória do australiano nesta temporada.