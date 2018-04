Daniel Ricciardo vence GP da China

O australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) surpreendeu ao vencer o Grande Prêmio da China de Fórmula 1, neste domingo (15), para conquistar a sexta vitória da carreira na principal categoria do automobilismo mundial.

Os finlandeses Valtteri Bottas (Mercedes) e Kimi Raikkonen (Ferrari) completaram o pódio na segunda e terceira colocações, respectivamente. Já os favoritos ao título Lewis Hamilton (Mercedes) e Sebastian Vettel (Ferrari) terminaram respectivamente na quarta e na oitava colocação.

A corrida foi decidida após batida entre os dois pilotos da Toro Rosso, o francês Pierre Gasly e o neozelandês Brendon Hartley, na 31ª volta. Foi necessário o uso do carro de segurança, que aproximou Ricciardo, então sexto colocado, aos pilotos que lideravam a corrida.

A vitória confirmou a vocação do australiano em sair de situações adversas no grid de largada. O piloto nunca largou entre os três primeiros nas seis vezes que subiu no degrau mais alto do pódio, sempre fazendo corridas de recuperação.