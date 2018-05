Para a lateral-direita, Tite tem observado Fagner (Corinthians), Danilo (Manchester City) e Rafinha (Bayern de Munique). A convocação para a Copa será na segunda-feira (14).

O lateral-direito Daniel Alves está fora da Copa do Mundo da Rússia. O jogador sofreu uma lesão ligamento do joelho direito no último domingo, na final da Copa da França, e não se recuperá a tempo para o torneio.O médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, foi até Paris e ficou reunido com o jogador e a comissão técnica do PSG por quatro horas para entender todo o caso do jogador.Daniel, que tem 35 anos, foi o capitão do Brasil nos jogos contra Argentina e Alemanha e iria para sua terceira Copa do Mundo.