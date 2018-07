Dalic: 'Pela Croácia, Modric e Rakitic são um único corpo'

O treinador assinalou que Modric e Rakitic são "os melhores meias do torneio" e que contribuíram decisivamente para que a seleção croata tivesse atingido pela segunda vez as semifinais de uma Copa do Mundo, reeditando a proeza de 1998, na França.



"Essa é uma das razões para o êxito desta equipe", disse Dalic, elogiando, especialmente, Rakitic por ter "concretizado as grandes penalidades decisivas nas oitavas e nos quartas de final", frente a Dinamarca e a Rússia, respectivamente.

O técnico da Croácia, Zlatko Dalic, disse no domingo (8) que os meias Luka Modric e Ivan Rakitic, jogadores dos rivais Real Madrid e Barcelona, são "um único corpo e uma única alma" quando representam o seu país."Quando jogam pelo Real Madrid e Barcelona são rivais, mas quando fazem pela Croácia são um único corpo e uma única alma", observou Dalic, um dia depois de a Croácia se ter classificado para as semifinais do Mundial 2018, ao vencer a anfitriã Rússia no desempate nas cobranças de pênaltis.O jogo foi de grande emoção, terminando 1 a 1 nos 90 minutos e 2 a 2 nas prorrogações.