Da borracha ao gol: como nasce uma bola

Em clima de Copa do Mundo, cada vez mais o brasileiro voltará sua atenção para o futebol. Mas você sabe como é feita uma bola de futebol profissional? Aproveitando os ares do Mundial, que começa a tomar conta de todos, o Destak visitou com exclusividade a fábrica da Penalty, em Itabuna, no interior da Bahia, para conhecer todo processo de fabricação de uma bola.

Acompanhamos a produção da S11 pro, bola utilizada em diversos campeonatos estatuais como o Paulista, o Mineiro e o Gaúcho, desde o processo de seleção de matérias-primas até os testes feitos após a conclusão do processo.

Tudo começa com a inspeção dos materiais que serão utilizados, como a borracha, o poliuretamo. Após a aprovação, dois processos começam a ser feitos de forma simultânea: a produção dos gomos e da carcaça.

Para a confecção dos 11 gomos da S11 pro, é necessário dois materiais: o laminado, que será a camada mais externa da bola, unida ao neotec, material desenvolvido para dar mais maciez e precisão. As duas partes são unidas, após passarem por uma prensa com temperatura de 70ºC, em três formatos de gomos diferentes.

Processo de fabricação dos gomos Foto: Gabriel Ambrós/Destak

No processo de união dos materiais também são adicionados os adesivos que irão compor o desenho da bola. Esses adereços são impressos em máquinas simultaneamente ao resto do processo.

Ao mesmo tempo em que os gomos são finalizados e os adesivos são impressos, outra parte da fábrica produz o que resultará na carcaça da bola. Primeiro, borracha natural, artificial, óxido de zinco, enxofre, entre outros componentes, são misturados até a formação de uma placa. Depois disso, esta passa pelo processo de laminação e um banho de antiaderente, até seguir para corte.

Então, as placas são cortadas e dispostas em formato semelhante ao de uma carambola e seguem para a vulcanização. Este processo, que nada mais é do que a interligação das partículas de enxofre, garantem que a placa de borracha crie resistência.

Depois disso, a pequena bola se transforma em uma câmara de gás. Elas são levadas até outra local, recobertas por fios de poliamida, na parte da fabricação denominada enrolamento. Ao fim do processo, formam-se as carcaças, que serão a parte mais interna.

"Carcaça" da bola Foto: Gabriel Ambrós/Destak

Com os 11 gomos e a carcaça prontos, chega a hora da linha de montagem unir as partes para compor a bola como a conhecemos. As laterais dos gomos são adesivados e depois, todas as partes são colocadas dentro de uma máquina chamada robô.

Com a bola já pré-finalizada, ela passa por mais uma máquina chamada de conformadora, para verificação dos adesivos. Para finalizar, os pinos são colocados manualmente de bola em bola e estas ainda passam por uma última revisão antes de seguirem para a distribuição.



Testes de qualidade

Nem todas seguem direto para a área de distribuição. Uma parcela é levada para a amostragem, onde engenheiros realizarão diversos testes para averiguar se a bola atende às exigências da FIFA.

Ela passa por uma aferição de circunferência, que é realizada em 11 pontos da esfera por meio de medição feita em computadores. Além disso, resistência, flexão, viscosidade e peso do laminado são testados. A bola ainda é submetida a mais três provas: de resistência, de absorção de água e de quique.

O primeiro consta em uma máquina que realiza chutes automáticos a uma velocidade de 50km/h. Ao todos, 7 mil chutes são realizados para aferir a deformação que a bola sofre. Para isso, os mesmos testes realizados anteriormente são feitos quando a bola passa por 3,5 mil chutes e, mais uma vez, ao final do processo.

Após este processo, que dura em torno de 4 horas. A S11 pro é levada para o teste de absorção de água, onde está é colocada em um quadrado com água por baixo e passa por 250 flexões. Ao final, a bola é levada à pesagem, para averiguar se a água adentrou à S11 pro e variou o seu peso.

Máquina responsável pelo teste de absorção de água Foto: Divulgação/Penalty

Segundo exigência da FIFA, uma bola pode variar até 10% de seu peso. De acordo com a Penalty, a S11 tem absorção de 0%.

Por fim, a bola passa por um teste de quique, que consiste em lançar a mesma a dois metros de altura em queda livre e averiguar a altura que chegou após o contato com o chão. O teste é feito 10 vezes em uma temperatura de 23ºC e mais três em temperatura de 5ºC.



Depois disso é só deixar a bolar rolar pelos gramados do Brasil e do mundo e fazê-la balançar as redes.