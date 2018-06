Cueva perde pênalti e Peru é derrotado pela Dinamarca

Relacionado França vence a Austrália com ajuda da tecnologia Na próxima quinta-feira (21), a Dinamarca enfrenta a Austrália, às 9h, enquanto o Peru encara a França, às 12h.

A seleção peruana tentou, tentou e tentou, mas não foi capaz de balançar as redes da Dinamarca. Após finalizar 15 vezes, o Peru foi derrotado pela Dinamarca por 1 a 0 em Saransk, na abertura do Grupo C da Copa do Mundo.Os peruanos tomaram mais a iniciativa do jogo. Em 12 minutos, a equipe sul-americana já havia chegado quatro vezes, obrigado Schmeichel a fazer duas boas defesas. No finalzinho do primeiro tempo, o árbitro, após consultar o vídeo, marcou pênalti em Advíncula. Cueva bateu por cima do gol e desperdiçou a chance de abrir o placar.Na volta do intervalo, o Peru seguiu pressionando a Dinamarca. Carrillo teve excelente chance após passe de Cueva, mas não conseguiu dominar. O futebol vez valer aquela máxima: quem não faz, leva. Em contra-ataque, Erikssen lança Poulsen, que invade a área e bate na saída de Gallese para fazer o gol da vitória dinamarquesa. Os peruanos seguiram pressionando, mas pararam na imprecisão nas finalizações e na noite inspirada de Schmeichel. Guerrero, que entrou no segundo tempo, quase empatou no que seria um golaço de calcanhar.