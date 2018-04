Cuéllar diz que Flamengo não está preocupado com altitude

Além disso, Cuéllar também lembrou da eliminação na Libertadores do ano passado, quando o Flamengo foi derrotado nas três partidas como visitante e acabou de fora das oitavas de final. Para o colombiano, o rubro-negro precisa jogar com a mesma mentalidade que teve na vitória sobre o Emelec, em Guayaquil.



"Estamos tentando não cometer os mesmos erros que cometemos na Argentina e no Chile também. Por isso, fomos ao Equador propor o resultado e não vai ser diferente em Bogotá", concluiu o jogador.



Nesta quarta-feira, às 21h45, o Flamengo enfrenta o Santa Fé no estádio El Campín pela quarta rodada do Grupo D da Copa Libertadores. O treino desta terça-feira deve definir a participação de Diego no duelo na capital colombiana. O camisa 10 faz tratamento intensivo para uma lesão muscular na coxa esquerda, a qual o deixou de fora do jogo contra o América-MG no último sábado, e treinou normalmente na última segunda-feira, animando a comissão técnica carioca.

Nesta quarta-feira, o Flamengo vai a Bogotá enfrentar o Independiente Santa Fé em duelo que toma ares de decisão no Grupo D da Copa Libertadores. Com cinco pontos e na liderança do grupo, o rubro-negro pode até sair da zona de classificação em caso de derrota para os colombianos.A favor do Santa Fé, além do fator, está a altitude de 2.640 metros da capital colombiana. Apesar disso, o volante Gustavo Cuéllar garante que a equipe está mais focada em vencer o jogo do que em minimizar os efeitos da altitude."A gente veio dois dias antes antes para Bogotá para conhecer como é. Eu já conheço um pouco da altitude, mas a gente não está falando disso. A gente tem que procurar o resultado para ficar mais próximo da classificação. Obviamente, temos que tomar um pouco de cuidado com a altitude e não sair como louco", disse o volante, que até 2015 jogava no futebol colombiano e está acostumado a enfrentar o Santa Fé em Bogotá.