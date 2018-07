Cuca é o novo técnico do Santos

Após demissão de Jair Ventura, alvinegro da Vila Belmiro aposta em um técnico mais experiente

O Santos confirmou na tarde desta segunda-feira (30) que Cuca será o novo treinador do clube. O contrato assinado com a equipe alvinegra de duração até dezembro de 2019. A equipe da Vila Belmiro, que faz campanha irregular no Campeonato Brasileiro, estava sem treinador desde a demissão de Jair Ventura, neste mês.



Cuca estava desempregado desde 2017, quando saiu do Palmeiras. Na Copa do Mundo de 2018, o treinador trabalhou como comentarista da TV Globo.



O anúncio da contratação foi feito por meio das redes sociais do clube que ainda postou uma frase dita pelo treinador há seis anos, antes da confirmação oficial.



Esta será a segunda passagem de Cuca pelo Santos. Em 2008, o treinador fez trabalho curto e desastroso no clube. Em 14 partidas, com três vitórias, quatro empates e sete derrotas, sendo que a equipe ficou na zona de rebaixamento do Brasileiro durante todo o período.



Como jogador, Cuca teve curta passagem pelo Santos, em 1993. Vestindo a camisa 10, foram 44 jogos e 15 gols marcados.



Em entrevista coletiva dada nesta terça-feira, o executivo de futebol do Santos, Ricardo Gomes, afirmou "a expectativa é tê-lo já no treino de amanhã e no jogo da quarta-feira. O contrato é válido até dezembro de 2019".



"O nome de Cuca chegou há poucos dias. Saí daqui na segunda-feira e falei que tinha dois nomes. Trabalhei nesses nomes e depois apareceu essa possibilidade. (...) Não foi difícil. Começamos a negociação hoje pela manhã. Depois de duas ou três horas, chegamos a um consenso", explicou o dirigente. Os dois nomes citados por Ricardo Gomes eram os de Zé Ricardo e Dorival Júnior, que tiveram conversas com o clube.



Justificando a contratação de Cuca, o dirigente também disse "é um treinador competente, com experiência, com títulos. Aceita a torcida do Santos. É ofensivo. Reúne todas essas qualidades para o nosso trabalho (...) Não é a primeira vez que o Cuca passa por isso (parte de baixo da tabela no Campeonato Brasileiro). Ele já provou competência. Conhece bem a situação".