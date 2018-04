Cruzeiro vira confronto no Mineirão e conquista título mineiro

O Cruzeiro derrotou o Atlético-MG, no Mineirão, por 2 a 0 e se sagrou campeão mineiro de 2018. O time comandado por Mano Menezes garantiu o título após reverter o placar da derrota no jogo de ida, por 3 a 1, no Independência.Arrascaeta, ainda aos 3 minutos do primeiro tempo, e Thiago Neves, aos 7 minutos da etapa final marcaram os gols da partida. Com o resultado, a equipe celeste chegou ao seu 37º título estadual, o primeiro desde 2014.