Cruzeiro vence Santos por 1 a 0 na Vila Belmiro

O primeiro tempo foi morno. Nenhum dos times conseguiu imprimir pressão suficiente sobre o rival a ponto de dominar o jogo. Pressão, no entanto, que o Santos entrou em campo já sentindo por conta da má campanha na temporada e pela necessidade de mostrar alguma capacidade de reação –está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.



Na etapa final, o Santos conseguiu ficar mais com a bola. O time alvinegro subiu as linhas de marcação e pressionou a saída de jogo cruzeirense. Com a posse da bola, passou a trocar passes girando os lados do campo para tentar abrir a defesa mineira.



Só que, sem objetividade na troca de passes, a posse de bola se mostrou inócua. O perigo que o Santos levava ao gol defendido pelo Cruzeiro era quase nulo. As ações se limitavam a arremates de fora da área que, an maioria das vezes, batia em defensores cruzeirenses.



A equipe mineira, por sua vez, aparentou estar confortável com a situação de não ter o domínio das ações. O empate sem sofrer gols fora de casa parecia ser objetivo do time de Mano Menezes na Vila Belmiro. Indício disso eram os contragolpes em ritmo lento que o Cruzeiro tentava emplacar.



Mesmo assim foi o time mineiro que chegou ao gol. Numa das poucas vezes em que se aventurou ao ataque, Raniel arriscou um chute da entrada da área e acertou o canto.



A decisão da vaga acontece no dia 15, em Belo Horizonte. Um empate garante a vaga ao Cruzeiro. Para avançar, o Santos vai precisar vencer por dois gols de diferença.



A derrota gerou protestos da torcida do Santos contra o time.







