Cruzeiro vence Botafogo no Mineirão

O Botafogo começou tendo a primeira chance do segundo tempo. Gilson cruzou para Brenner. O camisa 9 teve duas boas chances para abrir o placar, mas parou em Fabio. A partir daí, o Cruzeiro passou a dominar o jogo. O time celeste ameaçou o alvinegro três vezes, em cabeçada de Dedé que passou por cima do gol e em chutes de Raniel e Rafinha, que foram parados por Jeferson. Mas o camisa 1 alvinegro nada pôde fazer quando Dedé subiu mais que a zaga aproveitar escanteio cobrado por Arrascaeta e cabecear a bola pro fundo do gol. No finalzinho do jogo, o zagueiro quase jogou contra o próprio patrimônio ao tentar cortar cruzamento dentro da área, mas Fabio evitou o gol contra do camisa 26.



No próximo domingo, o Cruzeiro enfrenta o Sport Recife no Mineirão novamente, equanto, na segunda-feira, o Botafogo enfrentar o Fluminense no clássico carioca da quinta rodada.

Em partida movimentada, o Cruzeiro venceu o Botafogo no Mineirão por 1 a 0, com gol do zagueiro Dedé pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.A partida começou muito equilibrada. O Cruzeiro assustou com chutes perigosos de Lucas Romero e Thiago Nevez. Do outro lado, o Botafogo respondeu com Brenner e, na melhor oportunidade, com Leo Valencia, cobrando falta no travessão de Fabio. Aos 29 minutos, Thiago Neves arriscou de fora da área e exigiu boa defesa de Jefferson. O camisa 30 seguia sendo o principal jogador da primeira etapa. Aos 42, ele fez cruzamento para De Arrascaeta, que tentou um voleio, mas o goleiro alvinegro defendeu com segurança.