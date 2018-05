Cruzeiro interrompe sequência de vitórias do Sport

O Cruzeiro interrompeu a sequencia de duas vitórias consecutivas do Sport, no Campeonato Brasileiro, neste domingo (13), dia em que o Leão comemora 113 anos de fundação. Os rubro-negros foram derrotados por 2×0, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela quinta rodada da competição, com gols do zagueiro Dedé no fim do primeiro tempo e Arrascaeta no início da segunda etapa. Esta foi a primeira derrota do técnico Claudinei Oliveira à frente do pernambucano.









O segundo tempo iniciou com o Cruzeiro disposto a ampliar a vantagem. E não demorou. Aos 10 minutos, Arrascaeta se livrou de dois marcadores e chutou com precisão de fora da área: 2×0. Depois daí, uma boa chance para cada lado, ambas parando nos goleiros. O Sport pecou nas finalizações no início do jogo e se viu sem força para reação.



Próximo jogo

Os rubro-negros se mantêm assim com sete pontos na classificação. O Sport volta a campo no próximo domingo (20), às 16h, quando encara o Corinthians, na Arena de Pernambuco, pela sexta rodada do Brasileirão. Os ingressos para essa partida já estão à venda de forma online. Os sócios adquirem as entradas no portal oficial do Clube, enquanto os não-sócios pelo site da FutebolCard, apenas com cartão de débito.

O 1×0 a favor do Cruzeiro na descida para o intervalo não refletiu em nada o que foi o primeiro tempo no Mineirão. É bem verdade que os mineiros tiveram maior posse de bola ao longo dos 45 minutos iniciais, mas foi o Sport quem criou as oportunidades mais claras para abrir o placar antes dos acréscimos. Foram ao menos quatro, três delas em contra-ataques em velocidade.Rogério, que fez no Mineirão a sua partida de número 100 com a camisa do Sport, teve em seus pés as duas primeiras boas chances para os rubro-negros. Aos dois minutos, recebeu passe de Neto Moura, invadiu a área e bateu em cima do goleiro Fábio. Aos 19, escorou cruzamento de Sander. A bola desviou caprichosamente na defesa antes de sair rente à trave direita.