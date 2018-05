Cruzeiro bate Sesi e fatura título da Superliga

No Mineirinho lotado, time celeste volta a vencer equipe paulista e consquista sua sexta taça nacional

O Cruzeiro conquistou neste domingo seu sexto título da Superliga ao vencer o Sesi São Paulo por 3 sets a 2, parciais de 25/16, 17/25, 25/22, 23/25 e 22/20, no Mineirinho lotado. Cerca de 15 mil torcedores compareceram ao ginásio belo-horizontino. No jogo de ida, no ginásio Ibirapuera, a equipe mineira já havia vencido, também por 3 a 2.



O título consolida o Cruzeiro como a equipe masculina mais vitoriosa da história recente do vôlei brasileiro. Nas últimas oito temporadas, o time celeste venceu seis edições e foi vice-campeão nas outras duas.



A final da Superliga marcou a despedida de Leal, cubano naturalizado brasileiro que vai trocar Belo Horizonte pelo vôlei italiano. Leal, mais uma vez, foi o nome do jogo e decisivo, como foi em toda a temporada. O cubano-brasileiro foi o maior pontuador no Mineirinho, ao lado de Evandro.



Com vários campeões olímpicos em quadra, a final da Superliga foi emocionante. Os dois times jogaram em alto nível. O Sesi esteve perto de vencer a partida, mas a força do Cruzeiro e o apoio da torcida falaram mais alto nos momentos decisivos.