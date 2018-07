Croácia x Dinamarca: Acompanhe o tempo real do jogo

Seleções brigam por uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo

Na tarde deste domingo (1), às 15h, Croácia e Dinamarca decidem, em Nizhny Novgorod, mais uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.



Comandados por Luka Modric e Ivan Rakitic, os croatas fizeram uma campanha impecável na primeira fase do Mundial. Com direito a goleada por 3 a 0 sobre a Argentina, a seleção da camisa quadriculada teve 100% de aproveitamento e marcou sete gols, tendo o quarto melhor ataque da fase de grupos.



Se o ataque foi o ponto forte dos croatas, Mandzukic e companhia terá trabalho redobrado para marcar nas oitavas de final. Isso porque do outro lado eles encontrarão ninguém menos que Kasper Scheimechel. Filho do lendário goleiro do Manchester United, o camisa 1 dinamarquês é o segundo maior arqueiro com maior número de defesas no Mundial até o momento. Suas 12 defesas só ficam atrás das 17 do mexicano Guillermo Ochoa. Além disso, a equipe nórdica ainda conta com o zagueiro Andreas Christensen, que colocou David Luiz no banco no Chelsea nesta temporada.



As duas seleções estão indo para sua quinta participação em mundiais e a Copa do Mundo de 1998 marca justamente a melhor campanha de ambas. Estreando em Mundiais, a Croácia conquistou um terceiro lugar e, de quebra, viu seu atacante Davor Suker ser o artilheiro daquela edição. Já a Dinamarca ficou em oitavo lugar, sendo eliminada nas quartas de final para o Brasil.



Acompanhe o tempo real de Croácia x Dinamarca:

