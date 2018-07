Croácia vence a Rússia e está na semifinal da Copa

Golaço de Cheryshev Foto: AFP

Mandzukic cruzou na cabeça de Kramaric que, no meio de quatro zagueiros russos, marcou o gol de empate croata.





Kramaric empata para a Croácia Foto: AFP

O segundo tempo foi marcado pelo nervosismo das duas equipes. Muitos erros de passes seguidos dos dois lados. Em uma das poucas chances da etapa, a defesa russa se atrapalhou inteira e a bola sobrou para Perisic. O croata chutou, incrivelmente, na trave. Mesmo com tantos erros, a Croácia chegou com perigo várias vezes e foi segurada pela barreira vermelha criada pela defesa russa na frente do gol de Akinfeev.



Na prorrogação, os dois times mostravam sinais de cansaço e, em uma batida de escanteio de Modric, Vida cacebecou para o fundo do gol. A Rússia não conseguia chegar ao gol croata até aos 11 minutos do segundo tempo da prorrogação. Em uma cobrança de falta perfeita na área, Mario Fernandes, o brasileiro, marcou de cabeça.



Nos pênaltis, a Croácia perdeu uma das cobranças e a Rússia perdeu duas, uma delas com Mario Fernandes. Vitória croata em Sochi, nos pênaltis, por 4 a 3.



A Croácia enfrenta a Inglaterra, na próxima quarta-feira, às 15h, por uma das semifinais da Copa. A outra é entre França e Bélgica, na terça-feira, também às 15h.

