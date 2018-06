Croácia vê Nigéria como maior obstáculo para as oitavas

Luka Modric na equipe, que atualmente representa a equipe espanhola Real Madrid, "e le é um dos melhores jogadores do mundo. [...] com ele no time, queremos ir longe", elogia.



A Croácia estreia em duelo contra a Nigéria no sábado (16), às 16h (horário de Brasília), em Kaliningrado .

Segundo Kramaric, o objetivo da equipe é classificar-se para as oitavas de final, mas aponta a Argentina como uma das favoritas do título e primeira do grupo D.O atacante também destaca a presença de