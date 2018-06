Croácia: seis titulares estarão fora contra a Islândia

Precaução do técnico croata Zlatko Dalic visa desempenho da equipe nas eliminatórias

A Croácia já está classificada para o mata-mata da Copa do Mundo da Rússia e o técnico Zlatko Dalic resolveu tomar a precaução de poupar seis titulares no último jogo da fase de grupos, contra a Islândia na próxima terça-feira (26).



"Quero a liderança do grupo, mas temos que tomar cuidado porque temos alguns jogadores pendurados. Não vou começar a partida com aqueles que levaram cartão amarelo. É um risco muito grande. Além disso, temos 22 atletas à disposição" contou o croata em coletiva de imprensa realizada na última sexta-feira (22).



Dalic cortará cinco titulares do jogo contra a equipe islandesa que estão com cartões amarelos mais o meia Brozovic, que cumprirá suspensão. Os outros jogadores são: os atacantes Ante Rebic e Mario Mandžukic, o lateral Šime Vrsaljko, o zagueiro Vedran Corluka e o meia Ivan Rakitic.



A equipe croata encara a Islândia na próxima terça-feira (26), às 15h (horário de Brasília) em Rostov. No mesmo horário, a Argentina enfrenta a Nigéria em São Petersburgo, ambas equipes em busca da segunda colocação no Grupo D.