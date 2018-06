Croácia garante 100% e acaba com sonho islandês

O próximo desafio da equipe de Modric já está marcado. No próximo domingo (1), às 15h, contra a equipe da Dinamarca. É apenas a segunda vez que o time croata chega à segunda fase do Mundial.



Os gols da partida saíram todos na segunda etapa, por Badelj e Perisic no lado croata, além de G. Sigurdsson para os islandeses.



Precisando do resultado, a equipe islandesa partiu mais ao ataque e tentou, aproveitando as jogadas de bola aérea, furar a defesa da Croácia, que ainda não havia sido vazada no Mundial.



Após inicio morno, o time nórdico teve sua primeira chance da partida, aos 39 minutos. Após roubada de bola na intermediária, Finnbognason tabelou com Sigurdsson, o atacante bateu com perigo e a bola raspou na trave.



Aos 45, após bate rebate dentro da área, a bola sobrou para Bjarnason, que bateu firme para a primeira grande defesa do goleiro croata Kalinic. No minuto seguinte, o volante Gunnarsson finalizou livre na entrada da área para mais uma grande intervenção de Kalinic.



Mesmo com a superioridade islandesa na primeira etapa, foi a Croácia quem abriu o placar, aos sete minutos, com Badelj. Após boa jogada de Pivaric, a bola sobrou para o meia dentro da área, que não desperdiçou.



Com a derrota no placar, os islandeses partiram ainda mais ao ataque e passaram a tomar conta das ações. Aos 10 minutos, Kalinic, voltou a ser protagonista do jogo, ao defender cabeçada bem colocado de Ingason. Aos 27, Bjarnason teve mais uma chance para empatar, mas o meia não conseguiu acertar a bola em cheio.



Dois minutos depois, o zagueiro Lovren colocou a mão na bola e o juiz assinalou pênalti para a Islândia. G. Sigurdsson converteu.



Mesmo com o ímpeto da equipe nórdica em buscar a vitória, foi a Croácia que chegou ao gol no fim, com Perisic, já aos 44 minutos.



De volta

Em quatro participações no Mundial, a Croácia só havia avançado às oitavas de final uma vez, na Copa de 1998, quando também caiu no grupo da Argentina. Naquele Mundial, a equipe europeia chegou até as semifinais após eliminar a Romênia e a Alemanha.



