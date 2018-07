Croácia elimina Dinamarca nos pênaltis e pega Rússia nas quartas

Goleiro Subasic defendeu três penalidades e classificou a seleção do seu país à próxima fase

Em confronto inédito em Copas do Mundo, a Croácia eliminou a Dinamarca nos pênaltis por 3 a 2, depois de empatar em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, neste domingo (1), em Nizhny Novgorod. Os croatas se classificaram às quartas de final e enfrentarão a Rússia, anfitriã do Mundial, que eliminou a Espanha, também nos penalidades.



O heroi da classificação da Croácia foi o goleiro Subasic, que defendeu três penalidades. Depois de desperdiçado pênalti na prorrogação, Modric converteu a cobrança, assim como Kramaric e Rakitic. Pelo lado da Dinamarca, o goleiro Schmeichel pegou dois pênaltis, mas Eriksen, Nicolai Jorgensen e Schone desperdiçaram.



A partida começou em ritmo acelerado, e com dois gols improváveis, um para cada lado. Antes do primeiro minuto de jogo, a Dinamarca abriu o placar. Em cobrança de lateral, a bola sobrou nos pés de Jorgensen, que chutou. O goleiro Subasic foi infeliz ao tentar fazer a defesa. Ele saltou, a bola bateu em sua mão, passou por debaixo dele, tocou na trave e entrou.



A Croácia respondeu imediatamente e deixou tudo igual em lance trapalhão da zaga dinamarquesa. Dalsgaard tentou afastar, mas acertou a bola na cabeça de Christensen, que sobrou livre para Mandzukic empatar.



Depois dos gols, as duas seleções não conseguiram manter a mesma intensidade e o jogo caiu de rendimento, mesmo com a Croácia comandando as ações.



No final do 1º tempo, Eriksen acertou a quina do travessão, meio sem querer, em lance isolado, e assustou o goleiro da Croácia. Já Rakitic pegou de primeira e deu trabalho para Schmeichel.



Apesar de ter jogadores mais técnicos, ficar mais tempo com a bola e finalizar mais vezes, a Croácia não conseguiu furar o bloqueio adversário. Na prorrogação, a Dinamarca levou perigo através das cobranças de laterais de Knudsen, enquanto a Croácia dependia da inspiração de Modric.



No etapa final da prorrogação, a Croácia poderia ter feito o gol da classificação. Modric enfiou a bola para Rebic, que arrancou e foi derrubado por Jorgensen. O árbitro não teve dúvida para marcar o pênalti. O camisa 10 cobrou fraco e o goleiro Schmeichel encaixou.



O camisa 1 da Dinamarca ainda defendeu duas penalidades na disputa final, mas não foi o suficiente para classificar a seleção do seu país, já que três dinamarqueses pararam no goleiro Subasic.