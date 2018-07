Croácia e Inglaterra disputam vaga histórica

Croatas buscam sua primeira final de Copa do Mundo, enquanto ingleses tentam voltar após jejum de 52 anos

Croácia e Inglaterra entram em campo, às 15h desta quarta-feira, no estádio Lujniki, em Moscou, para definir o segundo finalista da Copa do Mundo de 2018. O vencedor deste confronto volta ao principal estádio da Rússia, no domingo, para disputar o título contra a França, que superou a Bélgica por 1 a 0, na terça-feira, na primeira semifinal.



As duas seleções chegaram ao Mundial sem o status de favorita e, agora, estão a um jogo de fazer história. A Croácia chegou apenas uma única vez na semifinal, em 1998, quando terminou em terceiro lugar. A equipe quadriculada joga em busca da final inédita.

Já a Inglaterra retorna à elite do futebol mundial após várias campanhas frustradas. O país inventor do futebol chegou à uma única final de Copa, em 1966, quando foi campeã em casa.

"É um feito para nós estarmos na semifinal. Países como Argentina, Brasil e Alemanha estão de férias, e continuamos aqui. Estamos lutando, mostrando nossa qualidade e vamos tentar parar a Inglaterra agora", afirmou o técnico croata, Zlatko Dalic.

Os ingleses também estão empolgados com a campanha, mas não se dão por satisfeitos com a semifinal. "Não acho que tivemos sucesso ainda. Estamos com fome por mais, queremos mais. Estamos focados como nunca", disse o volante Eric Dier.

Com uma nova geração, a Inglaterra aposta no sistema defensivo sólido e na efetividade do atacante Harry Kane, artilheiro da Copa, com seis gols. Pickford, decisivo na disputa por pênaltis contra a Colômbia, também tem se saído bem e deixou de lado a má fama recente dos goleiros ingleses.

O técnico Gareth Southgate terá a equipe completa após a recuperação dos problemas físicos do volante Jordan Henderson e do atacante Jamie Vardy. .

A Croácia conta com uma das gerações mais talentosas de sua história para seguir sonhando nos gramados russos. Os meio-campistas Rakitic, do Barcelona, Modric, do Real Madrid, e o atacante Mandzukic, da Juventus, são protagonistas do futebol europeu e agora tem a chance de brilhar com sua seleção também.





Após uma ótima primeira fase, com direito a vitória por 3 a 0 contra a Argentina, a Croácia caiu de ritmo no mata-mata. A equipe só chegou à semifinal após duas vitórias nos pênaltis, contra Dinamarca e Rússia. O goleiro Subasic acabou virando um herói improvável com quatro defesas de pênaltis.

Lado político

A Rússia não tem boa relação diplomática com a Inglaterra há décadas, mas a situação com a Croácia também piorou por causa de uma polêmica na Copa. O zagueiro Vida comemorou a classificação croata com vídeos dizendo "Glória a Ucrânia". A saudação foi vista como provocação à Rússia, já que a frase era usada por militantes ucranianos durante o conflito com russos, em 2014, que terminou com a anexação da Crimeia por parte do país-sede da Copa.