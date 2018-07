Croácia convida jogadores de 1998 para assistir final contra a França

Há 20 anos, equipe perdeu por 2 a 1 para os franceses na semi-final do Mundial

A Federação Croata de Futebol convidou os jogadores da seleção de 1998 para assistirem a final contra a França no estádio de Moscou. Os ex-atletas são considerados heróis no país por terem conquistado o terceiro lugar no Mundial da época - a medalha mais importante da história do futebol do país balcânico até agora.



"A grande geração de 1998, que fez a Croácia ser festejada por todo mundo terá a chance de, ao lado de milhares de torcedores, testemunharem o novo maior sucesso do futebol de nosso país", disse a federação, cujo presidente é o ex-atacante Davor Suker, artilheiro da Copa de 1998 com 6 gols.



França e Croácia irão disputar a final da Copa da Rússia 20 anos depois da partida da semifinal do Mundial 1998, vencida pelos franceses por 2 a 1.

Por onde anda

O que aconteceu com os protagonistas daquele jogo de duas décadas atrás? Considerado o "técnico dos técnicos" pelos croatas, Miroslav 'Ciro' Blazevic, após passar pelo comandos de equipes na Croácia, na China e no Irã, hoje, aos 83 anos, está aposentado.

Já o goleiro Drazen Ladic, hoje com 55 anos, terminou sua carreira no Dínamo de Zagreb, e agora é preparador de goleiros. Desde março faz parte do corpo técnico da seleção.



Zagueiros

Slaven Bilic, 49, para os franceses continua sendo o homem que impediu Laurent Blanc de jogar a final ao provocar a sua expulsão. Para os croatas, este homem que adora tocar guitarra é um personagem muito querido. Foi técnico de 2006 a 2012. Também treinou o Lokomotiv de Moscou, o Besiktas e o West Ham londrino, do qual foi demitido em 2017.

Igor Stimac, 50, foi técnico por um ano, entre 2012 e 2013, durante um momento complicado para a equipe. Depois treinou o Zadar em seu país, na segunda divisão, e posteriormente um clube iraniano.

Dario Simic, 42, cofundou um sindicato de jogadores e se tornou empresário, dirigindo uma companhia de distribuição de água potável. Em 2017 se candidatou ao cargo de presidente da Federação Croata, mas foi derrotado por seu ex-companheiro de equipe Davor Suker.

Robert Jarni, 49, conseguiu seu único gol internacional nas quartas de final daquela Copa do Mundo contra a Alemanha. É o único croata a jogar todas as partidas de seu país nas Copas do Mundo de 1998 e 2002, ano de sua aposentadoria. Depois se dedicou ao futebol de salão. Atualmente é técnico sub-19 de futebol da Croácia.



Os meias

Zvonimir Boban, 49, foi capitão na França-1998, e retomou seus estudos na universidade após sua aposentadoria em 2002. Virou comentarista de diversos meios de comunicação esportivos. É um grande amigo do ex-tenista Goran Ivanisevic. Em 2016 foi nomeado secretário-geral adjunto da Fifa.

Ao se aposentar, Silvio Maric, 43, impulsionou uma escolinha de futebol, a 'Academia Maric', situada junto ao estádio do Dínamo de Zagreb, mas em 2016 o negócio faliu.

Mario Stanic, 46, se viu forçado a se aposentar em 2004 por uma lesão no joelho quando jogava pelo Chelsea. Intolerante a glúten, dirige uma empresa especializada em produtos para celíacos. Apoiou Simic em sua campanha perdida para Suker na tentativa de tomar as rédeas da Federação Croata.

Conhecido tanto por seu talento como por sua afeição a festas, Robert Prosinecki, 49, acaba de começar a comandar a seleção de Bósnia-Herzegovina. Na Itália-1990 marcou para a Iugoslávia e em 1991 foi campeão da Copa da Europa - atual Liga dos Campeões. É uma figura muito respeitada nos Bálcãs ocidentais. Durante o Mundial da Rússia se revelou um comentarista brilhante para a televisão nacional croata, a HRT.

Zvonimir Soldo, 50, acabou sua carreira em 2006. Depois iniciou uma carreira como técnico, sem grande sucesso.

Depois da Copa do Mundo, a carreira de Aljosa Asanovic, 52, entrou em suave declínio, com duas temporadas sem grande brilho no Panathinaikos da Grécia, além de temporadas no Austria Viena e no futebol australiano. Foi adjunto de Bilic em seu período como técnico. Atualmente treina os Melbourne Knights, clube fundado por croatas na Austrália.



Atacantes

Goran Vlaovic, 45, teve seu momento de gl[oria na Copa de 1998, mas depois praticamente desapareceu da seleção. Voltou em 2002, mas como reserva. Durante um tempo foi comentarista das partidas para a HRT.

Davor Suker, 50, foi é herói nacional por marcar o gol de sua seleção na semifinal contra a França. Atualmente é presidente da Federação Croata de Futebol, embora exista um setor da torcida que o acusa de ser marionete do homem que maneja tudo no futebol do país, o empresário Zdravko Mamic, que acaba de ser condenado a prisão.