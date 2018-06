Croácia aproveita poucas chances e derrota Nigéria

Aos 24 minutos, após mais uma cobrança de escanteio, Troost-Ekong segurou Mandzukic dentro da área. O árbitro brasileiro Sandro Meira Ricci marcou o pênalti, convertido pelo craque do Real Madrid, Modric.



Após o segundo gol, a Nigéria pouco incomodou a defesa croata. A equipe europeia ainda perdeu uma grande chance de ampliar o placar, já nos acréscimos, após finalização ruim de Kovacic.



Com a vitória garantida, a Croácia dispara no topo do grupo D com três pontos, contra um de Argentina e Islândia e zero da lantero Nigéria.



Na próxima quinta-feira (21), a Croácia tentará manter a liderança contra a Argentina, em Nizhny Novgorod. Já a equipe nigeriana, enfrentará a Islândia, na sexta-feira (22), em Volgogrado.

